Лукашенко убежден в успешном развитии конструктивного сотрудничества с Сингапуром

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сингапура Халиму Якоб и народ этой страны с Национальным днем, передает Trend со ссылкой на Belta.by.

"Убежден, что дружественные отношения и конструктивное сотрудничество между Беларусью и Сингапуром будут успешно развиваться на благо наших народов", - говорится в поздравлении.

Глава государства пожелал Халиме Якоб крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а жителям Сингапура - мира, благополучия и дальнейшего процветания.

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