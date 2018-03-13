Общий объем экспорта и импорта китайских товаров за первые два месяца 2018 года превысил расчеты

13 марта 2018 19:15 (UTC+04:00)

Объем внешней торговли Китая за 2 месяца 2018 года превысил предварительные рыночные расчеты. По данным, опубликованным Главным таможенным управлением КНР 8 марта, за первые два месяца 2018 года общий объем торгового экспорта и импорта товаров Китая составил 4,52 трлн юаней (714 млрд долларов США), продемонстрировав рост на 16,7% в годовом исчислении, сообщает издание «Жэньминь жибао».

Отмечается, что объем экспорта составил 2,44 трлн юаней и увеличился на 18%, а импорт, в свою очередь, составил 2,08 трлн юаней и вырос на 15,2%. Активное сальдо при этом составило 362,2 млрд юаней и увеличилось на 37,2%. Таким образом, февральские показатели намного превысили предварительные рыночные расчеты.

Аналитики отмечают, что показатели внешней торговли Китая превысили предварительные расчеты благодаря улучшению ситуации в мировой экономике, увеличению внешнего спроса, а также расширению открытости страны и ее непрерывно увеличивающейся экономической активности.

Ранее, министр коммерции КНР Чжун Шань заявлял, что за 2017 год Китай добился роста объема импорта и экспорта на 14,2%, поставив новый рекорд за последние 6 лет, напоминает издание.

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