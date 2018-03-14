Китай пригрозил США ответом в случае введения пошлин на его продукцию

14 марта 2018 12:49 (UTC+04:00)

Китай примет ответные меры в отношении США в случае введения новых пошлин на китайскую продукцию, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что советники президента США Дональда Трампа готовят пакет предложений по пошлинам, нацеленным против ввозимой из Китая продукции, потенциальный ущерб от них для китайского импорта в США будет, по оценкам телеканала, эквивалентен 30 миллиардам долларов.

"Мы неоднократно подчёркивали, что Китай выступает решительно против любых односторонних протекционистских мер в торговле. Если американская сторона в конечном итоге примет решение, которое причинит ущерб нашим интересам, то, конечно, китайская сторона примет необходимые меры для защиты своих прав", — заявил на брифинге Лу Кан.

Он подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество между США и Китаем носит взаимовыгодный характер.

По данным СМИ, инициатором введения новых пошлин стал торговый представитель США в ранге министра Роберт Лайтхайзер. Сообщается, что эти ввозные пошлины станут ответом на нарушение Китаем, на чем настаивают США, интеллектуальных прав американских производителей.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что США вводят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий — в размере 10%. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода.

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