В Китае возросло число жертв горного обвала (Обновлено)

Число жертв горного обвала в районе Лиши в провинции Шаньси на севере Китая возросло до девяти, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

08:23 (GMT+4) Три человека погибли, ещё шесть остаются под завалами в результате горного обвала в районе Лиши в провинции Шаньси на севере Китая, сообщает РИА Новости, ссылаясь на местные власти.

Инцидент произошёл в понедельник около 5:00 по местному времени в поселении Цзаолинь. Сообщается, что в общей сложности в результате обвала девять человек были погребены, из них подтверждена гибель троих.

На место происшествия прибыли бригады пожарных, спасателей, медиков, а также представители местных властей. В настоящее время поисково-спасительные работы продолжаются.

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