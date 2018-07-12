Порт Нинбо-Чжоушань стремительно развивался в первой половине (ФОТО)

12 июля 2018 19:38 (UTC+04:00)

В порту Нинбо-Чжоушань в течение первой половины этого года непрерывно повышалась эффективность выполнения операций, улучшался уровень обслуживания, обеспечивался устойчивый рост показателей транспортировки грузов, сообщает Синьхуа.

С января по июнь 2018 года грузооборот порта Чжоушань достиг 550 млн тонн, повысившись на 6,5 проц по сравнению с аналогичный периодом прошлого года. Пропускная способность порта составила 13,284 млн контейнеров -- на 7,3 проц больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Порт обработал 263 тыс контейнеров, при поставке которых была задействована железнодорожная система, это на 44 проц больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Порт Нинбо-Чжоушань располагается в центральной части береговой линии материкового Китая, в древности он был одним из портов на "Великом Шелковом пути", а сейчас является одним из ключевым портов "Пояса и Пути".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сянган, Чжухай и Аомэнь свяжет "большой информационный мост" (ФОТО)
Китай 19:58
Минкоммерции КНР: Начатая США торговая война направлена против всего мира
США 19:23
Ожидается появление более быстрого компьютерного чипа
Китай 19:20
На сессии ПК ВСНП принято постановление о всеобъемлющем усилении мер по охране экологической среды
Китай 18:34
Китай обвинил США в развязывании "торговой войны" между странами
Китай 18:26
Китайская компания вложит 240 млн евро в производство аккумуляторов в Германии
Китай 16:20
Лента новостей
Банк ВТБ (Азербайджан) продлевает действие сниженных процентных ставок по кредитам
Экономика 20:02
Сянган, Чжухай и Аомэнь свяжет "большой информационный мост" (ФОТО)
Китай 19:58
ЕС и США готовы к увеличению торговли сжиженным природным газом
Европа 19:49
Коммерческий банк Узбекистана о внедрении 3-D Secure VISA и E-commerce (Эксклюзив)
Бизнес 19:48
Минкоммерции КНР: Начатая США торговая война направлена против всего мира
США 19:23
Alstom о поставке в Азербайджан первого грузового локомотива для БТК (Эксклюзив)
Бизнес 19:22
Ожидается появление более быстрого компьютерного чипа
Китай 19:20
В южной области Казахстана начнется импортозамещение сельхозпродукции
Казахстан 19:04
МВД, СГБ и Генпрокуратура Азербайджана провели совещание по последним событиям в Гяндже
Политика 19:03