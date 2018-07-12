Порт Нинбо-Чжоушань стремительно развивался в первой половине (ФОТО)

В порту Нинбо-Чжоушань в течение первой половины этого года непрерывно повышалась эффективность выполнения операций, улучшался уровень обслуживания, обеспечивался устойчивый рост показателей транспортировки грузов, сообщает Синьхуа.

С января по июнь 2018 года грузооборот порта Чжоушань достиг 550 млн тонн, повысившись на 6,5 проц по сравнению с аналогичный периодом прошлого года. Пропускная способность порта составила 13,284 млн контейнеров -- на 7,3 проц больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Порт обработал 263 тыс контейнеров, при поставке которых была задействована железнодорожная система, это на 44 проц больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Порт Нинбо-Чжоушань располагается в центральной части береговой линии материкового Китая, в древности он был одним из портов на "Великом Шелковом пути", а сейчас является одним из ключевым портов "Пояса и Пути".

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