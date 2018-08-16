За первую половину 2018 года доходы "Дацинских нефтепромыслов" на зарубежных рынках превысили 5 млрд юаней

16 августа 2018 08:43 (UTC+04:00)

В первой половине текущего года доходы компании "Дацинские нефтепромыслы", полученные на зарубежных рынках, составили 5,25 млрд юаней /около 763 млн долл. США/, увеличившись на 43,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как передаёт Синьхуа об этом сообщили в компании, входящей в Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию.

По сообщениям, объем нефти, добытой компанией на зарубежных месторождениях за указанный период, составил 2,985 млн тонн, что на 19,55% больше, чем годом ранее. Ожидается, что по итогам нынешнего года данный показатель достигнет 6 млн тонн.

Как сообщается, главными источниками доходов компании на зарубежных рынках являются операции по разведке и освоению нефтяных месторождений, а также по их обслуживанию. За первые шесть месяцев 2018 года выручка от обслуживания нефтяных месторождений на зарубежных рынках достигла 1,91 млрд юаней с приростом на 19,75 проц. против аналогичного периода предыдущего года.

Зарубежная деятельность "Дацинских нефтепромыслов", вышедших на международный рынок в 1998 году, к настоящему моменту охватывает 26 стран и регионов мира, где в составе компании работают 3900 человек. В частности, доля иностранных работников превышает 60%.

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