Центральный паритетный курс юаня к доллару США укрепился на 111 базисных пунктов

Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 21 декабря центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,8825 юаня за доллар и укрепился на 111 базисных пунктов по сравнению с предыдущим торговым днем, передаёт Trend со ссылкой на Синьхуа.

В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,8936 юаня за доллар.

По распоряжению Народного банка Китая (ЦБ) Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,8848 юаня за евро, 6,1905 юаня за 100 иен, 0,87932 юаня за сянганский доллар, 8,72 юаня за фунт стерлингов, 9,9214 рубля за юань.

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