В Китае фанаты "Мстителей" избили мужчину из-за спойлеров

28 апреля 2019 00:51 (UTC+04:00)

В Гонконге фанаты "Мстителей" избили посетителя кинотеатра за то, что тот проспойлерил им последнюю часть киносаги. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал AsiaOne.

Как отмечает издание, группа людей ждала возможности занять место в кинозале, когда только что посмотревший фильм мужчина стал громко выкрикивать детали сюжета эпопеи "Мстители: Финал". После этого они начали бить его.

Фото избитого мужчины, которому оказывают первую помощь, вызвало бурную реакцию в соцсетях, отмечает AsiaOne. Большинство комментирующих высказало мнение, что пострадавший "получил по заслугам".

По информации портала, ранее режиссеры последнего фильма Marvel братья Руссо даже записали обращение к зрителям, в котором призвали их не портить тем, кто еще не успел увидеть картину, впечатления от просмотра.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В CinemaPlus ажиотаж на фильм "Мстители: Финал" (ВИДЕО)
Интересное 27 апреля 18:18
Цены на евробонды Узбекистана остаются стабильными
Финансы 27 апреля 16:52
Более 280 документов на $64 млрд подписаны на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине
В мире 27 апреля 13:52
Узбекистан начнет поставлять сельхозпродукцию в Китай
Бизнес 27 апреля 12:10
Сингапур призвал КНР расширять сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс - один путь"
В мире 27 апреля 12:08
ЕБРР и Зеленый климатический фонд предоставят кредит на строительство солнечной электростанции в Казахстане
Энергетика 27 апреля 10:44
Лента новостей
Экс-президента Перу Кучински прооперируют из-за проблем с сердцем
Другие страны 02:03
Президент ЮАР призвал искоренить расизм в стране
Другие страны 01:44
В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием
Европа 01:25
«Барселона» выиграла чемпионат Испании в 26-й раз, Месси забил решающий гол
Спорт 01:09
На острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,7
Другие страны 00:36
Венесуэла вышла из ОАГ
Другие страны 00:20
В США произошла стрельба в синагоге
США 00:10
Сегодня исполнилось бы 96 лет выдающемуся азербайджанскому ученому-офтальмологу, академику Зарифе Алиевой
Общество 00:01
Apple удаляет и ограничивает приложения с функцией "родительского контроля"
В мире 27 апреля 23:49