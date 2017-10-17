Президент Молдовы может лишиться поста из-за конфликта с правительством

17 октября 2017 20:57 (UTC+04:00)

Президент Молдовы Игорь Додон может быть отстранен от должности из-за конфликта с правительством по поводу кандидатов в министры, говорится в опубликованном во вторник вердикте Конституционного суда республики, куда обратилось правительство после отказа Додона утвердить на пост министра обороны предложенную премьер-министром Павлом Филипом кандидатуру Евгения Стурзы, передает ТАСС.

"За перестановки в кабинете министров отвечает правительство и соответствующие решения принимаются им самостоятельно, а одобрение президента - это формальный акт. Отказ президента выполнять свои конституционные обязанности является свидетельством временной невозможности исполнения своих обязательств и оправдывает объявление исполняющего обязанности президента страны в лице председателя парламента или премьер-министра", - озвучил решение председатель КС Тудор Панцыру.

Azernews Newspaper
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