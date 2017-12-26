Израиль ведет переговоры о переносе посольств в Иерусалим с 10 странами

26 декабря 2017 00:28 (UTC+04:00)

Израиль ведет переговоры с более чем десятью государствами по вопросу признания Иерусалима израильской столицей и перенесения их посольств из Тель-Авива в Иерусалим, заявила заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели, передает РИА Новости.

"Есть страны на всех континентах. Я могу сказать, что речь идет о более чем десяти странах, и мы в министерстве иностранных дел проводим взвешенную работу с каждой из них", - заявила Хотовели в эфире Израильской корпорации телерадиовещания.

По словам замглавы МИД, некоторые из стран расположены в Европе.

Хотовели не уточнила, какие именно государства рассматривают вариант признания Иерусалима столицей Израиля и переноса своих посольств из Тель-Авива, однако напомнила заявление председателя парламента Румынии, который ранее призвал власти своей страны "серьезно обдумать" перенос посольства в Иерусалим.

В беседе с газетой "Гаарец" Хотовели отметила, что переговоры сосредоточены в первую очередь на признании Иерусалима столицей Израиля, а не на немедленном переносе посольства из Тель-Авива.

Как пишет издание, "по оценкам израильских дипломатов, Гондурас, скорее всего, является одной из стран, которая предпримет такие же решения", как США и Гватемала.

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