Во Франции в новогоднюю ночь сожгли более тысячи автомобилей

2 января 2018 02:21 (UTC+04:00)

Число автомобилей, сожженных в новогоднюю ночь на территории Франции, составило 1031, оказавшись выше показателя прошлого года, сообщает в понедельник МВД страны, передает РИА Новости.

"Как и каждый год, мы отмечаем некоторые беспорядки: 1031 машина была сожжена. Этот показатель меньше таковых в 2012 и 2013 годах - 1193 и 1067, но немного выше показателя прошлого года - 935", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что за праздничную ночь были задержаны 510 человек, что также превышает количество задержаний прошлого года - 454 человека.

При противодействии нарушениям общественного порядка различные ранения получили восемь сотрудников полиции и трое военнослужащих. Всего, по информации ведомства, в новогоднюю ночь службу несли 140 тысяч полицейских, жандармов, военнослужащих, пожарных и представителей различных спасательных объединений.

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