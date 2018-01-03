Премьер Франции призвал ужесточить наказание за нападение на полицию

3 января 2018 11:41 (UTC+04:00)

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп раскритиковал нападение на полицейских, которое произошло в новогоднюю ночь под Парижем, и выступил за ужесточение наказания для агрессоров, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что двое полицейских получили ранения в результате нападения хулиганов в коммуне Шампиньи-сюр-Марн к востоку от Парижа в новогоднюю ночь. Несколько десятков неизвестных попытались попасть на частную вечеринку без приглашения. На место происшествия был вызван полицейский патруль. Группа неизвестных перевернула патрульный автомобиль, а затем напала на стражей порядка. Президент Франции Эммануэль Макрон написал в Twitter, что совершившие "подлое и преступное линчевание полицейских будут найдены и наказаны".

"Как и все французы, я был шокирован тем, что увидел. Необходимо действовать более сурово и твердо в отношении тех, кто нападает на полицейских", — заявил Филипп в эфире телеканала France 2.

По словам премьера, французские власти предпринимают все необходимые меры по борьбе с нападениями на стражей порядка, в том числе собираются "увеличить число патрульных на улицах", "упростить процедуру комплектации сил правопорядка", а также ввести "более суровую судебную и уголовную" ответственность за нападение на полицию.

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