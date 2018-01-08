Премьер Польши во вторник сообщит о перестановках в правительстве

8 января 2018 17:54 (UTC+04:00)

Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во вторник представит измененный состав правительства. Об этом информировала в понедельник пресс-секретарь польского кабмина Иоанна Копчиньская, передает ТАСС.

"Завтра завершится реконструкция [правительства], - сказала она. - Мы узнаем новый состав правительства премьера Матеуша Моравецкого". "Во вторник около полудня он представит новых министров", - добавила Копчиньская.

В декабре 2017 года правящая в Польше партия "Закон и справедливость" решила заменить премьер-министра страны Беату Шидло. На ее место был назначен вице-премьер, министр финансов и развития Матеуш Моравецкий. Новый глава правительства принес присягу вместе со старым составом кабмина, но обещал осуществить перестановки в январе.

По словам спикера Сената Польши Станислава Карчевского, Моравецкий заменит более пяти, но менее десяти министров в действующем составе правительства. По неофициальной информации, свой пост оставит, в частности, глава МИД республики Витольд Ващиковский. Как информировали местные СМИ, его должность предложили представителю канцелярии президента Польши, отвечающему за внешнюю политику, Кшиштофу Щерскому.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Польше вандалы напали на офисы депутатов правящей партии
Европа 2 января 14:45
Британия и Польша заключат соглашение о сотрудничестве в обороне
В мире 21 декабря 2017 10:20
Польша заявила о готовности судиться с Еврокомиссией из-за санкций
В мире 20 декабря 2017 17:32
Польша продолжит реформы, несмотря на санкции Евросоюза
В мире 20 декабря 2017 16:54
МиГ-29 ВВС Польши разбился у Минска Мазовецкого, пилот катапультировался (Обновлено)
Европа 18 декабря 2017 23:37
Сенат Польши принял скандальный закон о Верховном суде
Другие страны 16 декабря 2017 00:37
Товарооборот Беларуси и Польши должен достичь около $2,5 млрд - посол
Беларусь 14 декабря 2017 16:45
Азербайджан и Польша могут наладить прямое авиасообщение
Бизнес 13 декабря 2017 18:09
Новое правительство Польши: сменился только премьер
Европа 13 декабря 2017 07:20
Правительство Польши возглавил вице-премьер страны Моравецкий
Европа 8 декабря 2017 22:10
Правительство Польши официально ушло в отставку
Европа 8 декабря 2017 19:46
Премьер-министр Польши подала в отставку
Европа 8 декабря 2017 07:28
Польша привержена мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 7 декабря 2017 20:51
ЕК подала в суд на Польшу, Венгрию и Чехию за отказ принимать мигрантов
В мире 7 декабря 2017 14:42
При стрельбе на военной базе в Польше погиб один человек
В мире 30 ноября 2017 17:33
Польша намерена закупить в США вооружения на $500 млн - Пентагон
Европа 29 ноября 2017 04:27
Беларусь и Польша профинансируют 11 совместных научно-технических проектов
Беларусь 28 ноября 2017 17:12
Растут торговые обороты между Польшей и Кыргызстаном
Кыргызстан 24 ноября 2017 10:42