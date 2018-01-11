Группа бандитов ограбила ювелирный магазин в Париже на €4,5 млн

11 января 2018 03:28 (UTC+04:00)

Группа из пяти грабителей совершила вечером в среду нападение на ювелирный магазин при гостинице "Ритц", похитив драгоценности на €4,5 млн, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

По его данным, преступники пожарными топорами разбили витрины бутика. Трое из них были задержаны охраной и вызванным нарядом полиции. Двум другим удалось скрыться с добычей.

На Вандомской площади Парижа, где расположено здание гостиницы "Ритц", находятся бутики крупнейших ювелирных фирм Франции. В течение последних пяти лет на них неоднократно совершали дерзкие нападения грабители, причем в большинстве случаев задержать никого на месте преступления не удавалось.

Все бутики были оборудованы новыми системами безопасности, значительно усилена охрана. Все подходы к площади, как и магазины, снабжены телекамерами наблюдения. Тем не менее ограбления продолжаются, в особенности в период до и после крупных праздников. Грабителей не смущает даже то, что на этой же площади, рядом с гостиницей "Ритц", находится министерство юстиции Франции со своей многочисленной охраной.

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