Число погибших в результате урагана в Европе возросло до 10 человек

19 января 2018 02:34 (UTC+04:00)

Число погибших в результате урагана в странах Западной Европы возросло до 10 человек, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Стихийное бедствие в четверг унесло жизни шести человек в Германии, в федеральных землях Северный Рейн - Вестфалия, Тюрингия, Мекленбург - Передняя Померания. Большинство погибших стали жертвами дорожных аварий, к которым привела непогода. Двое погибших - пожарные, они принимали участие в ликвидации последствий урагана и были насмерть задавлены упавшими деревьями.

По меньшей мере три человека погибли в четверг из-за урагана в Нидерландах. В связи с неблагоприятными погодными условиями амстердамский аэропорт Схипхол полностью остановил воздушное сообщение. Один человек погиб в Бельгии: буря повалила на его машину дерево.

Германские метеорологи прогнозировали, что скорость ветра местами может достигать 44,4 м/с. Железнодорожный концерн Deutsche Bahn решил полностью остановить движение поездов дальнего следования по всей Германии из-за непогоды. В некоторых федеральных землях не работали школы и детские сады.

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