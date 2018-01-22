В Бельгии сохранят военные патрули, несмотря на снижение угрозы терактов

Военное патрулирование в Бельгии будет продолжено "пропорциональным образом", несмотря на понижение уровня террористической угрозы, заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, передает РИА Новости.



Центр анализа угроз при МВД Бельгии в понедельник снизил уровень террористической угрозы на территории королевства с третьего ("возможная и вероятная" угроза) до второго уровня ("маловероятная" угроза).

"Мы сохраним военных пропорциональным образом", - сказал Мишель журналистам в Брюсселе.

Места большого скопления людей в Брюсселе, в том числе железнодорожные вокзалы и столичный метрополитен, патрулируют сводные группы военных и полицейских. Всего в операции по патрулированию и обеспечению безопасности на территории Бельгии до сих пор были задействованы 1250 военнослужащих.

В Бельгии с 24 марта 2016 года действовал повышенный уровень террористической угрозы - третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта, а спустя два дня был понижен до отметки "три".

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