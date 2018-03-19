Европейские автопроизводители обеспокоились из-за Brexit

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) обеспокоена возможностью проблем на автомобильном рынке Евросоюза ввиду Brexit, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ассоциации.

"Ассоциация призывает переговорщиков [по Brexit] срочно обратить внимание на специфические вопросы [автомобильного] сектора", чтобы избежать потенциальных проблем из-за отделения страны от союза, говорится в релизе.

Беспокойство, в частности, вызывает вопрос о том, можно ли будет продавать в Евросоюзе после Brexit машины, одобренные властями Великобритании, и наоборот – в Великобритании продавать авто, сертифицированные в странах ЕС, указывает ACEA.

Законодательство Евросоюза в настоящее время требует, чтобы машины, перед тем как попасть на рынок, тестировались национальными техническими службами стран ЕС на предмет соответствия стандартам Евросоюза в области окружающей среды и безопасности.

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