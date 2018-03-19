Евросоюз сохранит санкции против КНДР

Евросоюз сохранит давление на КНДР из-за ее ракетно-ядерной программы, однако такие меры не являются самоцелью, конечная цель заключается в мирном решении проблемы денуклеаризации Корейского полуострова, заявила в понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини, передает РИА Новости.

"ЕС полностью поддерживает полную и верифицируемую денуклеаризацию Корейского полуострова, все наши усилия были направлены на достижение этой цели. Это включает наши санкции против КНДР, самые жесткие по сравнению с любыми другими странами, и мы сохраним это давление и будем выступать за строгое выполнение резолюций СБ ООН" — заявила она по итогам переговоров с главой МИД Южной Кореи.

"Но давление не является самоцелью, это инструмент, наша цель всегда заключалась в том, чтобы помочь открыть политический путь для мирного решения путем переговоров", — добавила она.

В конце февраля Евросоюз усилил санкции против Северной Кореи в соответствии с резолюцией СБ ООН. В санкционном списке ООН значатся теперь 79 физических и 54 юридических лица из КНДР, тогда как в автономном списке ЕС их число составляет, соответственно, 55 и 9.

Совет безопасности ООН 22 декабря прошлого года единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ вводит новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие рестрикции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.

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