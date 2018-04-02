Сербия предложила РФ и США провести встречу Путина и Трампа в Белграде

2 апреля 2018 16:18 (UTC+04:00)

Белград предложил Вашингтону и Москве провести планируемую встречу лидеров США и России в Сербии. Об этом сообщил в понедельник в эфире телеканала Pink TV первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич, передает ТАСС.

"Что касается возможной встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Сербии, то это зависит от дипломатического момента. Я предложил и одной, и второй стороне, что, возможно, лучшим местом для этого была бы Сербия. Мы передали это и одной, и другой стороне, они решат, будет ли это так, и дойдет ли до этой встречи вообще. Многие страны пользуются позицией Сербии и ее территорией для проведения диалога", - заявил Дачич.

Глава МИД также отметил, что недавно в Сербии были организованы конфиденциальные мирные переговоры "для решения проблем одной страны на удивление мировым силам". Дачич отказался говорить, о какой стране идет речь, отметив, что заинтересованная сторона, если сочтет нужным, сама объявит об этом.

Президенты России и США провели телефонный разговор 20 марта. После этого Трамп заявил журналистам, что он позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах. По словам главы администрации США, он предвидит "в не столь отдаленном будущем" встречу с российским лидером для обсуждения "гонки вооружений, ситуации на Украине, в Сирии и Северной Корее".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что по итогам телефонного разговора лидеров РФ и США "президенты договорились поручить министру иностранных дел и госсекретарю наладить контакт для обсуждения времени и места такого возможного саммита".

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с РФ и КНР, а также развитии связей с США. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вступления в НАТО и другие военные блоки. Такая позиция вызывает возражения в Брюсселе, однако предоставляет Белграду возможности стать "дипломатическим мостом" между Западом и Россией. Так, в Белграде 7 октября и 13 ноября прошли встречи спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Встреча Путина и Ким Чен Ына пока не планируется
Россия 17:13
По итогам саммита Россия-Иран-Турция планируется совместное заявление
Россия 17:12
Трамп предложил Путину встретиться в Вашингтоне
Россия 17:10
США увеличили импорт азербайджанской нефти
Энергетика 17:05
Беларусь и Россия планируют утвердить балансы на поставку молока
Беларусь 16:48
Трамп призвал конгресс принять закон по защите границ
США 16:33
Соглашение об использовании атомной энергии между Россией и Узбекистаном вступило в силу
Узбекистан 16:33
Россия в марте выполнила сделку ОПЕК+ на 93,4%
Россия 15:27
Стало известно, когда Каспийскую флотилию начнут переводить в Дагестан
Россия 15:13
Лавров рассчитывает, что Трамп привержен обещаниям США уйти из Сирии
Россия 14:44
Лавров: США создают базы на восточном берегу Евфрата, изолируя район от Сирии
США 14:41
Россия не имеет отношения к "делу Скрипаля" - Песков
Россия 14:02
Каспийскую флотилию переведут в Дагестан
Россия 13:51
МИД РФ возмущен выдачей Чехией россиянина Никулина в США
Россия 13:44
В Кремле назвали темы переговоров Путина и Роухани в Анкаре
Россия 13:42
Лавров рассказал о перспективах военного сотрудничества России и Бангладеш
Россия 13:34
Россия направила в ОЗХО список вопросов по делу Скрипаля
Россия 13:05
Пресс-секретарь посольства США в РФ попала в число выдворяемых дипломатов
США 12:36