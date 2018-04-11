В Германии заявили о продлении режима пограничного контроля

11 апреля 2018 14:46 (UTC+04:00)

Германия продлит режим пограничного контроля, прежде всего, на границе с Австрией, по соображениям безопасности, заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель по брифинге по итогам выездного заседания кабмина, передает РИА Новости.

"Мы также обсудили очередное продление режима пограничного контроля, прежде всего, на границе с Австрией, по соображениям безопасности и подадим в этой связи соответствующее поручение в Брюссель", — сказала Меркель, ее выступление транслирует телеканал n24.

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