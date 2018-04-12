Меркель обсудила с Макроном ситуацию в Сирии и международную обстановку

12 апреля 2018 14:29 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила в четверг по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном международную обстановку и ситуацию в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

"Они обсудили, прежде всего, развитие ситуации в Сирии", - отметил представитель правительства, подчеркнув, что Меркель и Макрон выразили беспокойство "недавним применением отравляющих веществ и угрозой эрозии международного запрета на применение химического оружия".

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