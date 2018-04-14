ЕС призвал Россию и Иран предотвратить применение "химоружия" в Сирии

ЕС призывает Россию и Иран использовать свое влияние для предотвращения дальнейшего применения химического оружия Дамаском, поддерживает все усилия, направленные на предотвращение его использования, говорится в распространенном в субботу заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, передает РИА Новости.

"Европейский Союз вновь заявляет о своем решительном осуждении неоднократного применения сирийским режимом химического оружия… ЕС поддерживает все усилия, направленные на предотвращение применения химического оружия", - говорится в заявлении.

"ЕС призывает все страны, в частности, Россию и Иран, использовать свое влияние для предотвращения дальнейшего применения химического оружия, в частности, сирийским режимом…", - указано в сообщении.

ВС США, Франции и Британии рано утром в субботу нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на якобы химатаку в Восточной Гуте, которую сирийские власти категорически отрицали.

Власти Сирии неоднократно заявляли, что все запасы химвеществ были вывезены с территории страны под контролем ОЗХО.

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