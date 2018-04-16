Макрон рассказал, когда коалиция покинет Сирию

16 апреля 2018 14:20 (UTC+04:00)

Военные обязательства в Сирии стран международной коалиции закончатся, когда будет завершена война с "Исламским государством", но кроме этого есть ответственность за восстановление мира в Сирии, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

"Военные обязательства направлены против "Исламского государства". И они закончатся в тот день, когда война против ИГ будет завершена. Франция имеют ту же позицию [что и США]. Но я говорю о том, что США, поскольку они вместе с нами приняли решение о проведении операции, понимают: наша ответственность идет дальше, чем война с ИГ. Это также гуманитарная ответственность на этой территории, и ответственность за восстановление мира", — сказал Макрон по итогам встречи с премьер-министром Новой Зеландии.

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