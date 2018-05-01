Джонсон: Заявление Нетаньяху по Ирану говорит о важности сделки по его ядерной программе

Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о сокрытии Ираном программы и архивов, связанных с атомным оружием, указывает на важность сохранения соглашения по ядерной программе Тегерана. Об этом заявил во вторник глава МИД Великобритании Борис Джонсон, передает ТАСС.

"Доклад премьер-министра Израиля о прежних исследованиях Ирана в области технологий [производства] ядерного оружия подчеркивает важность сохранения ограничений, предусмотренных иранской ядерной сделкой, в отношении ядерных амбиций Тегерана", - приводит его слова пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.

Нетаньяху обвинил в понедельник Иран в сокрытии программы и архивов по ядерному оружию и выразил мнение, что Совместный всеобъемлющий план действий основан на лжи Тегерана. Премьер также представил полученные, по его утверждению, израильской разведкой материалы, среди которых "100 тысяч файлов, доказывающих, что они лгут" по поводу ядерной программы военного назначения. По словам Нетаньяху, речь идет о "55 тысячах страниц и 55 тысячах файлов на 183 дисках".

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