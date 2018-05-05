Во Франции предложили создать новый механизм по контролю за химоружием

5 мая 2018 16:55 (UTC+04:00)

Франция предложила создать новый механизм по контролю за химическим оружием, который "позволит установить ответственных" за химатаки, передает агентство Рейтер со ссылкой на французские дипломатические источники, передает РИА Новости.

По словам источника агентства, мировое сообщество нуждается в новом механизме по контролю за химическим оружием. "Что касается в Сирии, в Совете безопасности ООН все блокируется… Нам необходим механизм установления ответственности", - заявил он, добавив, что и "в Солсбери все зашло слишком далеко".

Как передает агентство, обычно решения в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) принимаются исполнительным советом, состоящим из 41 члена, причем за инициативу должны проголосовать не менее 28 членов. Французский проект может быть вынесен на прямое голосование 192 членов ОЗХО.

Источник агентства отметил, что западные страны "высказались в поддержку" французского проекта, против него могут выступить Москва и Тегеран.

По данным агентства, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего мартовского визита в Нидерланды обсуждал вопрос создания нового механизма по контролю за химоружием с генеральным директором ОЗХО Ахметом Узюмджю.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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