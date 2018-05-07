В Британии заявили, что сирийские власти "прикрывают" программу химоружия

7 мая 2018 20:06 (UTC+04:00)

Великобритания считает подозрительным, что правительство Сирии до сих пор не выполнило свои обязательства по уничтожению запасов химического оружия в стране, задекларированных ОЗХО. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен, передает РИА Новости.

По его словам, "сирийский режим не предоставил полного доклада по своей деятельности, не закончил свою декларацию, как требует ОЗХО, каждый раз представляя множество оправданий".

"То, что они это не делают, вызывает подозрения у всех. Есть причина, почему они не хотят закончить декларацию и ответить на вопросы - это потому, что они продолжают прикрывать программу химического оружия", - сказал Аллен журналистам.

В понедельник Совет Безопасности ООН проводит регулярные консультации по вопросу химического разоружения Сирии.

Согласно представленному в СБ ООН докладу ОЗХО, два последних объекта по производству химического оружия в Сирии из списка задекларированных Дамаском в 2013 году в рамках программы ликвидации химоружия в стране, могут быть уничтожены в ближайшие два-три месяца. Ранее сообщалось, что эксперты организации проверили уничтожение 25 из 27 объектов по производству химоружия.

Ранее в ОЗХО фиксировали, что все химикаты, заявленные правительством Сирии были вывезены с ее территории в 2014 году и уничтожены, однако в докладе подчеркивается, что у организации остаются вопросы по первоначальному декларированию со стороны Дамаска.

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