Штайнмайер поздравил Эрдогана с победой на выборах

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил по телефону своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана с победой на выборах в Турции, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера в понедельник.

"Сегодня наш президент провел телефонные переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, который поздравил его с победой на президентских выборах 24 июня и пожелал ему успеха на этом посту. Оба лидера высказали решимость развивать двусторонние отношения, в том числе в рамках переговоров на высшем уровне", - сообщил собеседник агентства.

На досрочных президентских и парламентских выборах в Турции в воскресенье в избирательные бюллетени были включены фамилии действующего президента страны Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина").

Эрдоган победил на выборах главы государства с результатом 52,6% по данным обработки 99,9% бюллетеней, его основной соперник Индже набрал 30,6%, Демирташ - 8,4%,Акшенер - 7,3%, Карамоллаоглу - 0,9%, Перинчек - 0,2%.

На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 42,5% по итогам обработки 100% бюллетеней, националистическая Партия национального движения набрала 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получил 53,6% голосов и 343 из 600 мест в парламенте.

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