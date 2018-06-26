Франция поддержала введение механизма расследования химатак в Сирии

26 июня 2018 15:53 (UTC+04:00)

Франция поддерживает проект решения, который предлагает усилить методы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ввести механизм расследования для установление ответственных за использование химоружия в Сирии, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, сообщает во вторник РИА Новости.

Во вторник в Гааге началась специальная сессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия, по итогам которой ОЗХО может получить мандат устанавливать виновных в применении химоружия.

Конференция началась в Гааге во вторник и продлится до 28 июня.

"Франция поддерживает проект решения двадцати двух государств, представленный сегодня для голосования на заседании стран-участниц. В этом тексте предлагается усилить методы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и, в частности, создать механизм расследования, чтобы определить лиц, ответственных за использование оружия в Сирии", - говорится в заявлении главы МИД Франции.

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