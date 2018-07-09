Глава МИД Британии Борис Джонсон подал в отставку

9 июля 2018 18:35 (UTC+04:00)

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку, сообщила канцелярия британского правительства, передает РИА Новости.

"Во второй половине дня премьер-министр (Тереза Мэй. - Прим. ред.) приняла отставку Бориса Джонсона с поста главы МИД. Премьер поблагодарила Бориса за работу. О том, кто станет новым министром, будет объявлено в ближайшее время", - говорится в полученном РИА Новости документе.

Отставка Джонсона стала второй за сутки. Накануне пост министра по вопросам Brexit покинул Дэвид Дэвис.

Оба увольнения связаны с обострившимися в последние дни разногласиями в правительстве относительно подхода к Brexit.

Джонсон и Дэвис были ключевыми министрами в кабинете Мэй, они являлись сторонниками "жесткого Brexit".

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