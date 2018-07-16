Китай и Евросоюз выступили за мирное решение конфликтов

16 июля 2018 11:21 (UTC+04:00)

Китай и Евросоюз выступают против терроризма, а также за согласованный ответ на региональные конфликты, урегулирование которых должно осуществляться лишь мирным путем, заявил в понедельник премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, передает РИА Новости.

"Сегодня мы также обсудили международные вопросы, высказались за обеспечение мультилатерализма, в поддержку мирного урегулирования конфликтов и решения разногласий, обе стороны выступают против всех форм терроризма и намерены согласованно отвечать на региональные конфликты", — заявил Ли Кэцян на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Дональдом Туском и главой ЕК Жан-Клодом Юнкером.

По его словам, стороны уверены в необходимости решать региональные проблемы "путем переговоров и сотрудничества".

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