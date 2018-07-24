Мэй заявила, что теперь руководить переговорами с ЕС по Brexit будет лично

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила во вторник в парламенте, что будет лично руководить переговорами с ЕС по Brexit, передает РИА Новости.

"Министерство по Brexit будет по-прежнему руководить подготовкой правительства к Brexit: внутренней подготовкой на случаи наличия соглашения с ЕС и его отсутствия, подготовкой всего необходимого законодательства, подготовкой к переговорам об имплементации деталей будущих отношений", — сказала Мэй.

Для обеспечения этих задач министерство получит возможность нанять дополнительных сотрудников, а сотрудники других ведомств, занимающиеся сейчас вопросами, связанными с Brexit, перейдут в министерство по Brexit, но сохранят тесные связи с прежними местами работы.

"Я буду руководить переговорами с ЕС, а министр по делам Brexit будет выполнять обязанности моего заместителя", — заявила Мэй.

Ранее переговорами с Евросоюзом руководил министр. Предполагается, что для поддержки премьера часть сотрудников министерства по Brexit перейдет в канцелярию премьера.

Данные меры, отметила Мэй, нужны для обеспечения более эффективной работы правительства по Brexit.

Переговоры с ЕС по будущим отношениям должны завершиться к саммиту ЕС в октябре, при этом идут они непросто. Представители обеих сторон в последнее время часто говорят о возможности того, что Великобритания 29 марта 2019 года покинет ЕС без соглашения.

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