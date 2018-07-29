В Италии эвакуировали более 11 тысяч человек из-за бомбы времен войны

Власти итальянского Терни эвакуируют свыше 11 тысяч местных жителей из-за обнаружения авиабомбы времен Второй мировой войны, передает РИА Новости, со ссылкой на префектуру города.

Американская бомба весом 250 килограммов была обнаружена на стройке неподалеку от железнодорожной станции.

Как сообщил мэр Терни Леонардо Латини, снаряд может взорваться, поэтому изначальный радиус эвакуации в 380 метров был расширен до 1,8 километра. Местным жителям предложено взять с собой вещи первой необходимости и лекарства.

По окончании эвакуации военные саперы приступили к обезвреживанию бомбы, после чего они вывезут ее в безопасное место для ее подрыва. По расчетам, это может занять несколько часов.

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