В Хельсинки запустили кампанию по безопасной езде на велосипеде

13 августа 2018 22:24 (UTC+04:00)

Мэрия Хельсинки в понедельник запустила рекламную кампанию с целью повысить осведомленность велосипедистов о правилах дорожного движения, сообщает мэрия финской столицы, передаёт РИА Новости.

Ежегодно около 25 велосипедистов погибают на дорогах Финляндии, а более 700 человек получают травмы, сообщало ранее статистическое ведомство страны.

"Объем велосипедного трафика в городе растет. Велосипедисты обладают разными знаниями правил дорожного движения, уровнем воспитания и уважения к другим участникам движения", — говорит координатор велосипедного движения мэрии Хельсинки Ритта Кейсанен.

Рекламная кампания под названием "Дорожное движение — общая ответственность" продлится месяц в основных средствах массовой информации города и рекламных носителях.

В Хельсинки осуществляется круглогодичное движение по сети велосипедных дорожек, которых, по данным мэрии, более 1,2 тысячи километров.

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