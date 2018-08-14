Премьер Италии уточнил количество погибших при обрушении моста в Генуе

14 августа 2018 23:31 (UTC+04:00)

Жертвами обрушения моста в Генуе стали 22 человека, 16 пострадали, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает РИА Новости.

"По последним данным, погибли 22 человека, 16 пострадали, 9 из них находятся в тяжелом состоянии", — сказал Конте, приехавший во вторник вечером на место трагедии.

По его словам, обрушение моста стало "невероятной трагедией", так как речь идет "не о несчастном случае, и прорабатывается версия об оседании конструкции".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мэрия Генуи объявила двухдневный траур после обрушения моста
Европа 22:05
В Генуе число жертв при обрушении моста достигло 35 человек (Обновлено)
Европа 19:50
Власти назвали причину обрушения моста в Генуе
Европа 18:47
Среди пострадавших при обрушении моста в Генуе нет азербайджанцев
Общество 18:30
Макрон: Франция готова оказать Италии любую помощь в связи с крушением виадука близ Генуи
Европа 17:33
В Генуе число жертв при обрушении моста достигло 22 человек (Обновлено)
Европа 17:32
Лента новостей
В Сирии российские военные в августе сбили 16 беспилотников
Россия 23:26
Государственная энергетическая корпорация Китая увеличит объем производства прямого сжиженного угля
Китай 23:03
Во Флориде объявили режим ЧС из-за "красного прилива"
США 22:45
Китайские военнослужащие едут через Казахстан в Россию для участия в учении ШОС "Мирная миссия-2018"
Китай 22:26
МВД Британии: Лондон не подтверждал окончательно, что инцидент у парламента был терактом
Европа 22:21
Мэрия Генуи объявила двухдневный траур после обрушения моста
Европа 22:05
Индия назначила нового посла в России
Россия 21:45
В Турции освободили до суда двух греческих военных
Турция 21:18
В Венесуэле арестовали двух военных в рамках дела о покушении на президента
Другие страны 20:58