Премьер Италии уточнил количество погибших при обрушении моста в Генуе

Жертвами обрушения моста в Генуе стали 22 человека, 16 пострадали, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает РИА Новости.
"По последним данным, погибли 22 человека, 16 пострадали, 9 из них находятся в тяжелом состоянии", — сказал Конте, приехавший во вторник вечером на место трагедии.
По его словам, обрушение моста стало "невероятной трагедией", так как речь идет "не о несчастном случае, и прорабатывается версия об оседании конструкции".
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