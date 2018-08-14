Премьер Италии уточнил количество погибших при обрушении моста в Генуе

Жертвами обрушения моста в Генуе стали 22 человека, 16 пострадали, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает РИА Новости.

"По последним данным, погибли 22 человека, 16 пострадали, 9 из них находятся в тяжелом состоянии", — сказал Конте, приехавший во вторник вечером на место трагедии.

По его словам, обрушение моста стало "невероятной трагедией", так как речь идет "не о несчастном случае, и прорабатывается версия об оседании конструкции".

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