Власти Италии заявили, что обрушившийся мост в Генуе снесут

Частично обрушившийся в итальянской Генуе мост Моранди будет полностью снесен. Как сообщило агентство ANSA, об этом заявил во вторник заместитель министра инфраструктуры и транспорта Италии Эдоардо Рикси, передает ТАСС.

"Весь мост Моранди будет снесен, что повлечет серьезные последствия для дорожного движения и проблемы для жителей и компаний, - сказал Рикси. - Такой мост не рушится из-за удара молнии или из-за шторма, виновные должны быть найдены".

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