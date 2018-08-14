Власти Италии заявили, что обрушившийся мост в Генуе снесут

14 августа 2018 23:52 (UTC+04:00)

Частично обрушившийся в итальянской Генуе мост Моранди будет полностью снесен. Как сообщило агентство ANSA, об этом заявил во вторник заместитель министра инфраструктуры и транспорта Италии Эдоардо Рикси, передает ТАСС.

"Весь мост Моранди будет снесен, что повлечет серьезные последствия для дорожного движения и проблемы для жителей и компаний, - сказал Рикси. - Такой мост не рушится из-за удара молнии или из-за шторма, виновные должны быть найдены".

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