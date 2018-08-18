Число жертв обрушения моста в Генуе достигло 41

18 августа 2018 10:22 (UTC+04:00)

Число погибших при обрушении автомобильного моста в Генуе возросло до 41 человека, сообщили в субботу спасатели, продолжающие поисковые работы на месте трагедии, передает РИА Новости.

Согласно этой информации, под завалами была обнаружена автомашина, в которой находилась семья из трех человек – отец, мать и их 9-летний сын. Ранее сообщалось о 38 погибших. По данным местных властей, в больницах находятся десять раненых, причем девять из них в тяжелом состоянии. Два человека пока считаются пропавшими без вести.

Один из основных пилонов и большой пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушились во вторник на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. В субботу в Генуе состоятся государственные похороны жертв трагедии. В стране объявлен общенациональный траур.

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