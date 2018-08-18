В ЕС выразили соболезнования в связи с кончиной Аннана

Представители Еврокомиссии выразили в субботу соболезнования в связи с кончиной бывшего генсека ООН Кофи Аннана, назвав его "глобальным лидером", оставившем после себя огромное наследие, передает РИА Новости.

Аннан скончался в субботу в возрасте 80 лет. В микроблоге Twitter Аннана появилось заявление от имени семьи бывшего генсека и Фонда Кофи Аннана. В сообщении говорится, что нобелевский лауреат скончался в кругу близких после непродолжительной болезни.

"Глубоко опечален кончиной Кофи Аннана. Вдохновляющий глобальный лидер, защитник мира и демократических ценностей во всем мире. Оставил после себя огромное наследие, его будет очень не хватать, о нем будут помнить", - отреагировал в своем аккаунте Twitter на новость о кончине Аннана еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос.

"Глубоко опечален, узнав, что бывший генсек ООН и нобелевский лауреат Кофи Аннан скончался. Воздаю должное человеку, который посвятил себя работе во имя мира и прав человека. Передайте мои искренние соболезнования его семье и друзьям", - заявил еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Йоханнес Хан.

"Я глубоко опечален внезапной смертью Кофи Аннана. Он был огромным источником вдохновения для всех нас, и нам его будет очень не хватать!" - написал еврокомиссар по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимица.

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