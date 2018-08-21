МИД Великобритании не исключает провала сделки по Brexit

21 августа 2018 13:24 (UTC+04:00)

Глава МИД Великобритании Джереми Хант выразил надежду на заключение соглашения о сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit, однако не исключил вероятность провала переговоров с Брюсселем. Об этом он заявил в интервью вещательной корпорации Би-би-си, которое было опубликовано во вторник, передает ТАСС.

"Я верю в то, что мы в итоге заключим соглашение, но увеличивается вероятность, что [сценарий] отсутствия сделки может произойти", - сказал он, подчеркнув, что "независимо от результата переговоров Великобритания найдет способ продолжить существовать и процветать".

Хант указал, что Brexit без сделки о сотрудничестве между Лондоном и Брюсселем станет "геостратегической ошибкой для европейского континента". При этом, по его словам, британское правительство под руководством премьер-министра Терезы Мэй "никогда не поставит подпись под соглашением, которое не соответствует букве и духу" референдума по вопросу Brexit.

"Трудность, которая стоит перед нами, заключается в том, что в странах ЕС есть противоречие между их сердцем и разумом. В глубине души они хотят дать Великобритании хорошую сделку, поскольку знают, насколько мы были важны для безопасности и процветания Европы в послевоенный период. Но с рациональной точки зрения они беспокоятся, что если дадут нам хорошую сделку, другие страны последуют этому [британскому] примеру", - отметил дипломат.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Очередной раунд переговоров по Brexit состоится 21-22 августа в Брюсселе
Европа 20 августа 16:27
ЕС нарушит собственное законодательство в случае отказа от сделки по Brexit
Европа 6 августа 14:04
Глава МИД Австрии заявила о готовности Евросоюза к разным сценариям Brexit
Европа 1 августа 14:08
У Британии не планирует задействовать армию при Brexit без соглашения
Европа 30 июля 17:27
Премьеры Британии и Чехии считают важным достижение успешного соглашения по Brexit
Европа 28 июля 11:38
Мэй заявила, что теперь руководить переговорами с ЕС по Brexit будет лично
Европа 24 июля 19:06
Лента новостей
В Южной Корее девять человек погибли при пожаре на фабрике
Другие страны 13:49
Готовность налаживать диалог - главный фактор стимулирования переговорного процесса по Нагорному Карабаху - российский эксперт
Точка зрения 13:31
"Мальчишник в Европе" для азербайджанских зрителей (ФОТО, ВИДЕО)
Культура 13:23
Бывшего министра обороны Армении Арутюняна объявили в международный розыск
Армения 12:53
На участке дороги Баку-Губа-госграница с Россией идут ремонтные работы
Общество 12:50
В Баку почтили память маэстро Ниязи (ФОТО)
Культура 12:50
Россия и США обсудили возможности сотрудничества в Беринговом проливе
Россия 12:38
Бакинское транспортное агентство о результатах проверок в ряде районов столицы (ФОТО)
Общество 12:18
Племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна объявлен в международный розыск
Армения 12:10