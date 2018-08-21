МИД Великобритании не исключает провала сделки по Brexit

Глава МИД Великобритании Джереми Хант выразил надежду на заключение соглашения о сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit, однако не исключил вероятность провала переговоров с Брюсселем. Об этом он заявил в интервью вещательной корпорации Би-би-си, которое было опубликовано во вторник, передает ТАСС.

"Я верю в то, что мы в итоге заключим соглашение, но увеличивается вероятность, что [сценарий] отсутствия сделки может произойти", - сказал он, подчеркнув, что "независимо от результата переговоров Великобритания найдет способ продолжить существовать и процветать".

Хант указал, что Brexit без сделки о сотрудничестве между Лондоном и Брюсселем станет "геостратегической ошибкой для европейского континента". При этом, по его словам, британское правительство под руководством премьер-министра Терезы Мэй "никогда не поставит подпись под соглашением, которое не соответствует букве и духу" референдума по вопросу Brexit.

"Трудность, которая стоит перед нами, заключается в том, что в странах ЕС есть противоречие между их сердцем и разумом. В глубине души они хотят дать Великобритании хорошую сделку, поскольку знают, насколько мы были важны для безопасности и процветания Европы в послевоенный период. Но с рациональной точки зрения они беспокоятся, что если дадут нам хорошую сделку, другие страны последуют этому [британскому] примеру", - отметил дипломат.

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