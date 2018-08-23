В Британии представят план на случай недостижения сделки по Brexit

Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб в среду представит план действий властей и рекомендации для граждан на случай, если Лондон и Брюссель не достигнут соглашения по условиям Brexit, как передаёт РИА Новости сообщило британское правительство.

Ожидается, что министр выступит с речью, в которой представит первую часть технических рекомендаций для бизнеса и граждан на случай, если сделка не будет достигнута.

В сообщении отмечается, что, хотя правительство и уверено в том, что достижение соглашения наиболее вероятно, власти должны быть готовы ко всякому исходу переговоров, в том числе к варианту "no deal", при котором стороны не смогут к 29 марта 2019 года договориться об условиях "развода".

"Мы должны быть готовы рассмотреть альтернативу. Мы, как ответственное правительство, обязаны планировать каждый случай", — приводятся в документе слова Рааба.

Первая часть рекомендаций, подготовленных для бизнеса и граждан, будет содержать план действий, при которых в Великобритании будет обеспечена бесперебойная работа бизнеса, транспорта, инфраструктуры, программ помощи и финансирования.

Помимо этого, Британия в случае "no deal" обязуется вести себя по отношению ЕС как "ответственные европейские соседи, партнеры и союзники", отмечается в сообщении.

Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

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