Полиция проводит спецоперацию в пригороде Парижа

Полиция проводит спецоперацию в коммуне Трапп Департамента Ивелин в пригороде французской столицы, передает РИА Новости.

"Трапп. Ведется полицейская операция… Пожалуйста, избегайте района ее проведения и соблюдайте периметр безопасности", - говорится в аккаунте местной полиции в сети Twitter.

По информации СМИ, причиной спецоперации стал неизвестный, набросившийся с ножом на людей. Сообщается, что один человек погиб, ещё по меньшей мере двое получили ранения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.