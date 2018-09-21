Туск: ЕС считает позицию Лондона по Brexit "на удивление жесткой"

21 сентября 2018 22:11 (UTC+04:00)

Евросоюз считает позицию Лондона на переговорах о выходе из сообщества (Brexit) "на удивление жесткой". Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении председателя Европейского совета Дональда Туска, распространенном в пятницу в Брюсселе.

Заявление сделано по итогам неформального саммит глав государств и правительств ЕС в Зальцбурге 19-20 сентября, одной из главных тем которого были переговоры с Великобританией. "Позиция Великобритании, представленная перед и во время саммита в Зальцбурге, является на удивление жесткой и не направленной на компромисс", - подчеркнул он.

Туск в то же время выразил надежду, что "достижение приемлемой для всех договоренности с Великобританией еще возможно" и отметил, что государства сообщества в ответ на позицию Лондона выразили "полную поддержку главному переговорщику ЕС Мишелю Барнье и свою готовность отстаивать целостность единого европейского рынка, а также решение проблемы ирландской границы".

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