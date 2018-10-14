Сборная Нидерландов по футболу разгромила команду Германии в матче Лиги наций

Сборная Нидерландов по футболу одержала крупную победу над командой Германии со счетом 3:0 в домашнем матче Лиги наций, сообщает ТАСС.

Забитыми мячами отметились Вирджил ван Дейк (30-я минута), Мемфис Депай (87) и Джорджино Вейналдум (90). Сборная Германии потерпела первое крупное поражение с 2007 года, тогда немцы уступили команде Чехии - 0:3. После двух матчей в активе сборной Нидерландов в турнирной таблице группы 1 лиги A три очка и второе место, немцы с одним очком идут третьими, лидирует с четырьмя очками команда Франции. Следующий матч этой группы пройдет 16 октября, сборная Франции примет команду Германии.

В группе 1 лиги B сборная Чехии в гостях обыграла команду Словакии со счетом 2:1. В турнирной таблице группы лидирует сборная Украины, набравшая шесть очков, вторыми с тремя очками идут чехи, третьими без набранных очков - словаки. В группе 4 сборные Ирландии и Дании сыграли вничью - 0:0. В таблице датчане занимают первое место, имея в активе четыре очка, второй идет команда Уэльса (3), третьей - Ирландии (1).

Два матча прошли в группе 3 лиги C. Сборная Норвегии на своем поле обыграла команду Словении (1:0), а сборная Болгарии также дома оказалась сильнее команды Кипра (2:1). В турнирной таблице первое место занимает сборная Болгарии (9), второе - Норвегии (6), третье - Кипра (3), четвертое - Словении (0).