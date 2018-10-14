Сборная Нидерландов по футболу разгромила команду Германии в матче Лиги наций

Сборная Нидерландов по футболу одержала крупную победу над командой Германии со счетом 3:0 в домашнем матче Лиги наций, сообщает ТАСС.
Забитыми мячами отметились Вирджил ван Дейк (30-я минута), Мемфис Депай (87) и Джорджино Вейналдум (90). Сборная Германии потерпела первое крупное поражение с 2007 года, тогда немцы уступили команде Чехии - 0:3. После двух матчей в активе сборной Нидерландов в турнирной таблице группы 1 лиги A три очка и второе место, немцы с одним очком идут третьими, лидирует с четырьмя очками команда Франции. Следующий матч этой группы пройдет 16 октября, сборная Франции примет команду Германии.
В группе 1 лиги B сборная Чехии в гостях обыграла команду Словакии со счетом 2:1. В турнирной таблице группы лидирует сборная Украины, набравшая шесть очков, вторыми с тремя очками идут чехи, третьими без набранных очков - словаки. В группе 4 сборные Ирландии и Дании сыграли вничью - 0:0. В таблице датчане занимают первое место, имея в активе четыре очка, второй идет команда Уэльса (3), третьей - Ирландии (1).
Два матча прошли в группе 3 лиги C. Сборная Норвегии на своем поле обыграла команду Словении (1:0), а сборная Болгарии также дома оказалась сильнее команды Кипра (2:1). В турнирной таблице первое место занимает сборная Болгарии (9), второе - Норвегии (6), третье - Кипра (3), четвертое - Словении (0).
В лиге D матчи проходили в двух группах. В группе 1 сборная Грузии разгромила команду Андорры - 3:0, а сборные Латвии и Казахстана свой матч завершили вничью - 1:1, в турнирной таблице лидируют грузины (9), в активе трех остальных команд по два очка. В группе 4 сборная Гибралтара одержала первую победу в своей истории в официальных матчах, обыграв команду Армении - 1:0, а сборная Македонии разгромила команду Лихтенштейна - 4:1. В таблице первой идет сборная Македонии (9), у остальных команд по три набранных очка.
Лига наций - турнир Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в котором принимают участие национальные сборные. Команды распределены по четырем лигам - от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше. Участники Лиги наций также разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года.
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