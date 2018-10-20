Париж требует исчерпывающего расследования убийства Хашкаджи

Париж требует тщательного расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, опубликованном в субботу в Twitter ведомства.

Подтверждение смерти Джамаля Хашкаджи является первым шагом в сторону установления истины", - отметил Ле Дриан. При этом он подчеркнул, что "многие вопросы остаются без ответа". "Они требуют исчерпывающего и надлежащего расследования, чтобы все причастные к убийству Хашкаджи ответили за свои действия", - отметил французский министр.

По его словам, Франция ожидает от властей Саудовской Аравии работы в этом направлении. "Эти ожидания становятся еще более сильными в свете того, что наши две страны связаны стратегическим партнерством, которое предполагает откровенность, требовательность и прозрачность", - заявил Ле Дриан.

Министр выразил соболезнования семье и близким Хашкаджи и подчеркнул, что "обстоятельства его смерти подчеркивают необходимость защиты журналистов и всех тех, чья свобода выражения мнений способствует общественной дискуссии во всем мире". По словам Ле Дриана, это является приоритетом внешней политики Франции.

Хашкаджи, известный критическими высказываниями о политике Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходил на связь. Для расследования дела репортера была сформирована совместная саудовско-турецкая следственная группа. На минувшей неделе турецкие следователи провели осмотр диппредставительства, служебных автомобилей и резиденции генконсула в Стамбуле. В Эр-Рияде по поручению короля генпрокуратура проводит собственное расследование.

По делу об убийстве арестованы 18 подданных королевства. Саудовский монарх подписал указ об увольнении офицеров разведки высокого ранга, в том числе замглавы ведомства генерала Ахмеда Асири.

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