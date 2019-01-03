Суд Брюсселя запретил Uber использовать такси без лицензий

3 января 2019 19:23 (UTC+04:00)

Арбитражный суд Брюсселя запретил американской транспортной компании Uber использовать такси без лицензий, расширив, таким образом, принятое в 2015 году решение в отношении онлайн-сервиса. Об этом сообщила в четверг бельгийская телерадиокомпания RTBF, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Отныне обязательно нужно обладать лицензией на оказание услуг такси", - отмечает СМИ. По его данным, за нарушение решения суда компании может грозить штраф в размере €10 тыс. за каждую перевозку пассажира.

В сентябре 2015 года суд Брюсселя частично запретил онлайн-сервис заказа такси UberPOP в городе. Однако тогда речь шла только об одном из сервисов компании Uber, предоставляемых в Брюсселе. Суд постановил запретить сервис UberPOP, который позволял потенциальным пассажирам оперативно заказать через интернет услуги водителей - частных лиц. В то же время, система UberX, которая обеспечивает заказ услуг профессиональных таксистов, продолжала работать.

Uber - онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси через сайт, а также через приложения на iPhone или устройствах Android. Сервис использует программное обеспечение, направляющее ближайшего водителя к месту нахождения клиента.

Компания Uber была создана в 2009 году, ее штаб- квартира расположена в Сан-Франциско. В настоящее время услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих на базе ее сервиса таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.

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