Греческая полиция разогнала демонстрацию против визита Меркель в Афины

Греческая полиция применила в четверг вечером слезоточивый газ против демонстрантов, протестующих против визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Афины. Видео разгона демонстрантов опубликовал интернет-портал Iefimerida, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Участники левых внепарламентских организаций собрались с красными флагами у Афинского университета и пытались пройти маршем к греческому парламенту на центральной площади Синтагма и представительству ЕС в Афинах. На пересечении перекрытых для движения транспорта улиц Стадиу и Колокотрони путь им преградили усиленные наряды полиции, которые применили слезоточивый газ, чтобы остановить движение колонны.

Левые организации провели в четверг митинг в центре Афин под центральным лозунгом "Меркель - нежелательная персона. США, НАТО, ЕС, МВФ - вон [из Греции]!" "Меркель приезжает в нашу страну, чтобы продвигать особые интересы германской политики на Балканах и в регионе Восточного Средиземноморья. Ни шагу назад, Меркель нежелательна! На борьбу за трудовые права народа, против политики правительства капитала, ЕС и МВФ!" - говорится в заявлении, распространенном демонстрантами.

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