В МИД Франции не исключили участие Асада в выборах в Сирии

Франция не против участия президента Башара Асада в избирательном процессе в Сирии, который необходим для политического урегулирования. Об этом в воскресенье заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, который находится с визитом в Иордании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указывает газета Le Figaro, министр подчеркнул, что Франция выступает "в пользу политического урегулирования сирийского кризиса". По его словам, этот процесс "включает в себя избирательный процесс". "Если президент Асад является кандидатом, он будет кандидатом, именно сирийцы должны решить свое будущее", - сказал Ле Дриан, призвав сирийцев активно участвовать в избирательном процессе.

На пресс-конференции со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади французский министр напомнил, что "война [в Сирии] еще не окончена". "Пересекаются две войны: идет война против "Исламского государства" (террористическая группировка ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС), которая еще не завершена. Те, кто считают, что ИГ была уничтожена, ошибаются, - заявил он. - Также есть внутренняя гражданская война, и иногда эти две войны пересекаются".

Ранее Ле Дриан заявлял, что вывод военнослужащих Франции с территории Сирии возможен только в случае достижения политического решения в урегулировании кризиса.

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