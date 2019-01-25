Самолет Transavia совершил вынужденную посадку в Ницце из-за агрессивного пассажира

25 января 2019 12:33 (UTC+04:00)

Самолет Boeing авиакомпании Transavia, совершавший рейс Париж - Тунис, вынужден был пойти на срочную посадку в Ницце (юг Франции) из-за агрессивного поведения одного из пассажиров. Об инциденте, произошедшем в четверг, сообщила в пятницу радиостанция France Info со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 30-летний гражданин Туниса начал молиться во время рейса, а затем попытался проникнуть в кабину пилотов, действуя при этом крайне агрессивно в отношении экипажа. После срочной посадки самолета он был передан полиции.

Пассажира поместили под стражу, но в дальнейшем освободили и передали на психиатрическую экспертизу.

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