Самолет Transavia совершил вынужденную посадку в Ницце из-за агрессивного пассажира

Самолет Boeing авиакомпании Transavia, совершавший рейс Париж - Тунис, вынужден был пойти на срочную посадку в Ницце (юг Франции) из-за агрессивного поведения одного из пассажиров. Об инциденте, произошедшем в четверг, сообщила в пятницу радиостанция France Info со ссылкой на прокурора Ниццы Жан-Мишеля Претра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, 30-летний гражданин Туниса начал молиться во время рейса, а затем попытался проникнуть в кабину пилотов, действуя при этом крайне агрессивно в отношении экипажа. После срочной посадки самолета он был передан полиции.

Пассажира поместили под стражу, но в дальнейшем освободили и передали на психиатрическую экспертизу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.