В Нидерландах велосипедистов будут штрафовать за использование гаджетов

3 февраля 2019 01:58 (UTC+04:00)

В Нидерландах велосипедистам придется платить штраф, если они, находясь за рулем, будут пользоваться смартфонами без специальной гарнитуры hands-free, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает "ЕвроПульс".

По данным министерства транспорта страны, около половины голландских велосипедистов периодически отвлекаются на гаджеты во время движения. Особенно часто это делают молодые люди. Смартфоны становятся причиной каждой пятой аварии с участием велосипедистов до 25 лет.

Новый закон вступит в силу 1 июля 2019 года. Размер штрафа составит 95 евро. Для сравнения: за движение на красный свет велосипедисту грозит такой же штраф, а за езду в нетрезвом виде — 100 евро.

Размер штрафа при этом намного ниже, чем для водителей автомобилей, пользующихся смартфонами на ходу (240 евро).

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