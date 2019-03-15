Во Франции тысячи студентов вышли на манифестации против загрязнения окружающей среды

Тысячи французских школьников и студентов вышли в пятницу на марши в Париже, Бордо, Монпелье, Гавре и других городах страны в поддержку борьбы с изменением климата. Об этом сообщает радиостанция France Info, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в Нанте (департамент Атлантическая Луара) акция собрала около 1 тыс. защитников окружающей среды. Манифестанты держат в руках плакаты "Планета тает", "Будем производить любовь, а не CO2", "Остановим загрязнение морей", "У планеты нет плана Б". Аналогичные протесты проходят и в городах других департаментов.

В Париже на манифестацию собрались несколько сотен человек. Акция проходит на площади перед Пантеоном в Латинском квартале, где сосредоточено наибольшее количество учебных и научных заведений Парижа.

По данным Agence France-Presse, около ста студентов заблокировали утром вход в штаб квартиру банка Societe Generale в деловом квартале Дефанс. Таким образом молодые люди выразили недовольство тем, что банк финансирует проекты, которые связаны с загрязнением окружающей среды. "Банки пачкают наше будущее", - было написано на их плакатах. Некоторые манифестанты призывали сотрудников организации не идти на работу, а присоединиться к демонстрации.

Во Франции запланировано около сотни различных акций в защиту окружающей среды. В пятницу с 16:00 (18:00 мск) во всех лицеях Франции пройдут дебаты по проблемам изменения климата.

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