В Испании задержали пожилых грабителей банков, готовивших очередной налет

24 марта 2019 03:35 (UTC+04:00)

Испанские правоохранительные органы задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и планировали ограбление в Мадриде, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Задержанным 80 и 73 года, говорится в сообщении национальной полиции Испании.

Ограбления произошли по аналогичному сценарию с разницей в два месяца - мужчины в светоотражающей одежде заходили в отделения банков и, угрожая оружием, заставляли сотрудников отдать им содержимое сейфов. Затем они связывали руки сотрудникам и посетителям и уезжали на общественном транспорте, сообщают правоохранители.

В первом случае им удалось украсть 32 тысячи евро, во втором - 45 тысяч.

Мужчины планировали еще одно нападение - на этот раз в Мадриде, но были арестованы. Одна операция прошла в муниципалитете Вендрель (провинция Таррагона в Каталонии), где жили нападавшие. В доме одного из них нашли плантацию марихуаны, которая принадлежала еще одному человеку, он также задержан.

Параллельно второй грабитель был задержан в Мадриде, куда направился готовить новое нападение. Был также арестован еще один человек, замешанный в подготовке очередного ограбления.

Мужчины - выходцы из одной из стран Южной Америки. Они были объявлены в розыск в Италии за серию преступлений, совершенных в этой стране. В операции в Испании принимали участие сотрудники национальной полиции и каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra в сотрудничестве с итальянскими карабинерами.

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